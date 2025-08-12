Ricciardo maakt einde aan stilzwijgen na pijnlijk F1-ontslag

Daniel Ricciardo is al bijna een jaar geen Formule 1-coureur meer. De Australiër werd door Liam Lawson vervangen bij Racing Bulls en reed tijdens de Grand Prix van Singapore 2024 zijn laatste race.

Ricciardo heeft in zijn gehele carrière maar liefst 257 Grand Prix gereden. Daarin behaalde hij acht overwinningen en 32 podiums. De Australiër is al meer dan een jaar niet op de grid verschenen.

Baard

Ricciardo stond in de paddock bekend als een van de meest positieve coureurs. De oud-coureur was te gast bij de conferentie Ray White Connect. Hij werd daar door sportpresentatrice Mel McLaughlin naar zijn F1-leven gevraagd. "Ik heb mijn gezicht niet geschoren", zo grapt Ricciardo in eerste instantie. "De baard is op dit moment mijn troost. Dit jaar stond een beetje in het teken van mezelf ontdekken. Ik heb zo lang een waanzinnig snel leven geleid en dit jaar heb ik wat meer rust gevonden."

"Ik heb veel tijd gehad en ik heb wat gewandeld. Een paar weken geleden was ik in Alaska en ik ben niet aangevallen door een grizzlybeer! Dat was een bonus! Ik heb geprobeerd uit te vinden wie ik ben, buiten de autocoureur. Ik ben de kleine dingen meer gaan waarderen, net als het belang van familie en vrienden. Ik ben altijd gedreven geweest en dat leidt soms tot egoïsme, dus ik probeer te leren om wat onbaatzuchtiger te zijn en beter te luisteren."

'Ik deed dingen die me bang maakten'

"Mijn jeugd was geweldig. Ik was gedreven om dingen te doen die me een beetje bang maakten. En de reden dat ik begon met racen, was omdat niemand het echt deed. Het was mijn kans om iets te doen dat een beetje cooler was dan wat iedereen deed. Ik was gewoon aan het opscheppen, maar dat opscheppen heeft me op een heel goede plek in het leven gebracht", zo sluit Ricciardo af.