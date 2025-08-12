user icon
Ricciardo maakt einde aan stilzwijgen na pijnlijk F1-ontslag

Ricciardo maakt einde aan stilzwijgen na pijnlijk F1-ontslag
  • Gepubliceerd op 12 aug 2025 13:22
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Daniel Ricciardo is al bijna een jaar geen Formule 1-coureur meer. De Australiër werd door Liam Lawson vervangen bij Racing Bulls en reed tijdens de Grand Prix van Singapore 2024 zijn laatste race. 

Ricciardo heeft in zijn gehele carrière maar liefst 257 Grand Prix gereden. Daarin behaalde hij acht overwinningen en 32 podiums. De Australiër is al meer dan een jaar niet op de grid verschenen. 

Baard

Ricciardo stond in de paddock bekend als een van de meest positieve coureurs. De oud-coureur was te gast bij de conferentie Ray White Connect. Hij werd daar door sportpresentatrice Mel McLaughlin naar zijn F1-leven gevraagd. "Ik heb mijn gezicht niet geschoren", zo grapt Ricciardo in eerste instantie. "De baard is op dit moment mijn troost. Dit jaar stond een beetje in het teken van mezelf ontdekken. Ik heb zo lang een waanzinnig snel leven geleid en dit jaar heb ik wat meer rust gevonden."

"Ik heb veel tijd gehad en ik heb wat gewandeld. Een paar weken geleden was ik in Alaska en ik ben niet aangevallen door een grizzlybeer! Dat was een bonus! Ik heb geprobeerd uit te vinden wie ik ben, buiten de autocoureur. Ik ben de kleine dingen meer gaan waarderen, net als het belang van familie en vrienden. Ik ben altijd gedreven geweest en dat leidt soms tot egoïsme, dus ik probeer te leren om wat onbaatzuchtiger te zijn en beter te luisteren."

'Ik deed dingen die me bang maakten'

"Mijn jeugd was geweldig. Ik was gedreven om dingen te doen die me een beetje bang maakten. En de reden dat ik begon met racen, was omdat niemand het echt deed. Het was mijn kans om iets te doen dat een beetje cooler was dan wat iedereen deed. Ik was gewoon aan het opscheppen, maar dat opscheppen heeft me op een heel goede plek in het leven gebracht", zo sluit Ricciardo af.

jd2000

Posts: 7.230

Jammer hoe het is gelopen met Ricciardo. Dacht na zijn eerste seizoen toen hij Vettel alle hoeken liet zien, die wordt wel een keer kampioen. Helaas een beetje afgegleden tot clown van de F1. Jammer, had hem meer gegund.

  • 5
  • 12 aug 2025 - 13:27
Reacties (4)

  • jd2000

    Posts: 7.230

    Jammer hoe het is gelopen met Ricciardo. Dacht na zijn eerste seizoen toen hij Vettel alle hoeken liet zien, die wordt wel een keer kampioen. Helaas een beetje afgegleden tot clown van de F1. Jammer, had hem meer gegund.

    • + 5
    • 12 aug 2025 - 13:27
    • monzaron

      Posts: 529

      @jd2000 mooi verwoord 👍

      • + 0
      • 12 aug 2025 - 15:46
  • El Maximo

    Posts: 277

    Je zou ook kunnen zeggen dat Ricciardo het stilzwijgen doorbreekt...

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 14:22
  • dumdumdum

    Posts: 2.651

    Ik ben zelf geen kei in mijn agenda bijhouden, maar ik weet nog wel wanneer iets langer dan een jaar geleden is.
    "reed tijdens de Grand Prix van Singapore 2024 zijn laatste race."
    "De Australiër is al meer dan een jaar niet op de grid verschenen. "

    Of de grand prix van Singapore werd vorig jaar niet op 22 september gereden, maar in juli.

    • + 0
    • 12 aug 2025 - 14:35

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

