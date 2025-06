Daniel Ricciardo kondigt bijzondere comeback aan

Daniel Ricciardo heeft sinds zijn vertrek uit de Formule 1 weinig van zich laten horen. De Australiër kondigt nu een nieuw project aan, maar dat zorgt wel voor kritiek. Hij gaat namelijk samenwerken met een wedbedrijf, waardoor fans de kans krijgen om hem te ontmoeten.

Ricciardo verloor vorig jaar zijn zitje bij VCARB in de Formule 1. De Australische coureur reed in Singapore zijn laatste Grand Prix, waarna hij werd vervangen door Liam Lawson. Hij hield zich daarna bezig met projecten op sociale media, maar verder bleef het stil. Hij verscheen niet meer op de circuits, en leek zich te richten op zaken buiten de sport.

Ricciardo zorgt nu voor verbazing, want hij heeft een soort comeback aangekondigd. Op sociale media postte hij een grappig filmpje waarin hij meerdere hobby's uitprobeert. Grappend zegt hij: "Ik heb geprobeerd met pensioen te gaan, maar het is niets voor mij."

Hij kondigt vervolgens aan dat hij gaat samenwerking met wedbedrijf Dabble. Samen organiseren ze een project waarbij fans de kans krijgen om Ricciardo te ontmoeten tijdens een speciaal feestje in de Amerikaanse stad Austin. De winnaars krijgen een vlucht naar de stad en twee kaartjes voor het feestje van Ricciardo.

Het lijkt vooral gericht te zijn op Amerikaanse fans, maar Ricciardo's fans reageren nog niet heel enthousiast. Onder de post op X vragen veel mensen zich af waarom Ricciardo in zee gaat met een wedkantoor. De Australiër heeft zelf niet gereageerd op deze kritieken.

Ricciardo nam vorig jaar afscheid van de Formule 1. In totaal heeft hij 257 Grands Prix gereden in de koningsklasse, en wist hij er acht te winnen. Hij stond 32 keer op het podium en wist in totaal 1329 punten bij elkaar te rijden. Hij eindigde vorig jaar op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap.

I've given retirement a crack, but It's not for me. So, I've teamed up with the legends at Dabble to start a Tailgate business... Check it out at https://t.co/S20xXM51oA



What are you really gambling with? For free and confidential support call 1800 858 858 or visit… pic.twitter.com/kHfXpAqonL