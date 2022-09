Binotto zoekt naar antwoorden: "We waren hier, in Hongarije en in Spa niet snel genoeg"

Het team van Ferrari begon op een zeer sterke wijze aan het huidige seizoen. De Italiaanse renstal kon veelvuldig de degens kruisen met Red Bull Racing. Inmiddels gaat het echter minder goed met Ferrari, de renstal maakt veel tactische fouten en Red Bull is regelmatig simpelweg sneller.

Afgelopen weekend werd Ferrari in Zandvoort wederom verslagen door Red Bull. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen was het team van Mercedes eveneens veel sneller. Het zorgde voor de nodige teleurstelling bij Ferrari. Het was al de zoveelste tegenslag in korte tijd voor het team. De Italiaanse renstal weet ook niet precies wat er aan de hand is.

Na afloop van de Nederlandse Grand Prix zocht teambaas Mattia Binotto naar antwoorden. De teambaas van Ferrari liet zich erover uit voor de microfoon van Viaplay: "We waren niet snel genoeg in Hongarije, in Spa en hier ook niet. Als je niet snel genoeg bent kan je niet vechten voor de best mogelijke resultaten. We vragen het ons af of het aan de snelheid, de set-up of aan de coureurs ligt."