Russell leeft mee met Hamilton: "Ontzettend jammer voor Lewis"

Het team van Mercedes duelleerde gisteren mee op de zege in Zandvoort. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren goed onderweg op de harde band en de overwinning was realistisch. In de hectische slotfase ging het op strategisch vlak echter mis tijdens de Safety Car-fase.

Lewis Hamilton reed aan de leiding bij de herstart van de race. De Brit reed echter op oude banden terwijl Russell en Red Bull-coureur Max Verstappen op nieuwe softs stonden. Verstappen haalde Hamilton direct in en Russell kwam er na een fikse strijd ook langs. Hamilton kwam uiteindelijk als vierde over de streep, ook Ferrari-coureur Charles Leclerc had hem ingehaald.

Russell werd tweede en was na afloop zeer tevreden met zijn resultaat. Hij is eerlijk genoeg om toe te geven dat de zege er zeker in zat. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich erover uit: "Vandaag was er zeker een kans om voor de overwinning te vechten. Het is wel ontzettend jammer voor Lewis. Hij reed een enorm sterke race. Maar helaas gaat soms gewoon zo. Ik ben daarnaast wel heel erg trots op de getoonde snelheid van ons team."