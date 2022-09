Sainz in zak en as: "Het was een baaldag"

Carlos Sainz was de grootste pechvogel van de Nederlandse Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur kende een dramatische pitstop, haalde in onder gele vlaggen en kreeg een tijdstraf na een unsafe release. Sainz werd dan ook als achtste geklasseerd en de teleurstelling was merkbaar.

Sainz moest in de race vechten voor wat hij waard was na zijn rampzalige eerste pitstop. Ferrari ging op opzichte wijze de mist in en de monteurs lieten ook nog een wheelgun slingeren. In de hectische slotfase werd Sainz tijdens de Safety Car naar binnen geroepen en stuurde zijn team hem weer weg terwijl Fernando Alonso eraan kwam. De unsafe release leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op.

Baaldag

Na afloop van de race was de teleurstelling merkbaar aanwezig bij Sainz. De balende Spaanse Ferrari-coureur sprak zich uit bij de Britten van Sky Sports: "Als wat kon gebeuren, gebeurde. We bevonden ons de gehele race op precies de verkeerde plek. Het was een baaldag. We waren duidelijk te laat. We moeten dit echt analyseren omdat we onszelf maar blijven tegenwerken."

Volgend jaar

Sainz denkt al aan het aankomende seizoen. De Spanjaard hoopt dat de blunders in de pitlane en de tactische misperen snel worden opgelost. De Ferrari-coureur is er duidelijk over: "We moeten dit soort dingen echt verbeteren, vooral met een oog op het volgende seizoen. Het lijkt er dit jaar op dat Red Bull en Max echt wegrijden bij ons. Als we ze volgend jaar willen aanvallen moeten we dit soort dingen verbeteren."