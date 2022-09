Leclerc opgelucht na Nederlandse GP: "Veel beter hadden we het niet kunnen doen"

Charles Leclerc begon de race in Zandvoort vanaf de tweede plaats. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam aardig weg maar kon na een sterke openingsfase niet meevechten voor de zege. Leclerc profiteerde in de slotfase van de strategische fouten van Mercedes. Hierdoor kon hij Lewis Hamilton verschalken en werd hij derde.

Leclerc had in Zandvoort geen last van de tactische misperen van zijn team. In de Noord-Hollandse duinen werden de fouten gemaakt aan de andere kant van de pitbox, Carlos Sainz kreeg te maken met enkele fouten in de pits. Leclerc hield het hoofd koel en eindigde wederom op het podium. Het gat in het wereldkampioenschap is echter wel weer gegroeid.

Na afloop van de race reageerde Leclerc redelijk opgelucht. De Monegask wist dat hij niet beter kon presteren dan hij vandaag had gedaan. Na afloop sprak hij zich uit tegenover interviewer van dienst David Coulthard: "Om eerlijk te zijn, veel beter hadden we vandaag niet kunnen presteren. We hadden een beetje pech met de Virtual Safety Car. Ik weet niet of het zonder die VSC vandaag anders was gegaan want Max was enorm snel. De Mercedessen vlogen op de harde band en we konden ze maar lastig peilen."