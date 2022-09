Leclerc steekt hand in eigen boezem: "Ik maakte een foutje in bocht tien"

Charles Leclerc kwam in de kwalificatie in Zandvoort niet verder dan de tweede plaats. De Monegask was een fractie van een seconde langzamer dan zijn Red Bull-concurrent Max Verstappen. De Ferrari-coureur was na afloop redelijk teleurgesteld maar hij wist dondergoed wat er mis was gegaan in zijn allesbeslissende run.

Het verschil tussen de teams van Ferrari en Red Bull Racing is al het gehele weekend zeer klein. Ook in de kwalificatie van vanmiddag was dit het geval. Leclerc was uiteindelijk slechts 0,021 seconde langzamer dan zijn Nederlandse Red Bull Racing-concurrent. Leclerc dacht stiekem aan de pole position maar hij sneed zichzelf in de vingers.

Foutje

Na afloop van de kwalificatie verscheen de Monegaskische Ferrari-coureur voor de camera's van de internationale media. Tegenover de Britse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Ik weet exact waar ik het verschil kon maken. Het is nogal duidelijk als je naar de onboards gaat kijken. Ik maakte namelijk een foutje in bocht tien en ik ging daar heel wijd. Ik verloor ongeveer een tiende vergeleken met mijn voorgaande rondje. Dat gebeurt als je tot de limiet pusht."

Vanouds

Leclerc kijkt met zeer veel zelfvertrouwen naar de dag van morgen. De Monegask denkt dat er wel veel meer in het vat zit. Leclerc voelde zich weer zoals vanouds: "Het is goed dat we terug zijn op de positie waar we aan het begin van het seizoen ook waren. De pole zat vandaag zeker in de auto. Ik kreeg het alleen niet voor elkaar. In de laatste vijf races voelde ik mij vier keer niet op mijn gemak met de balans in de kwalificatie."