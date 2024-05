Ferrari toont nieuwe updates tijdens filmdag

Het team van Ferrari werkt vandaag een filmdag af op het circuit van Fiorano. Deze filmdag is belangrijk, omdat het team voor het eerst kan rijden met de nieuwe updates. Vanochtend stuurde Charles Leclerc de geüpdatete SF-24 voor het eerst de baan op en er vielen de nodige dingen op.

Het gaat al geruime tijd over de updates van Ferrari. Over anderhalve week zal Ferrari in Imola aan de start verschijnen met een flink aangepaste bolide. Het gaat al weken over deze updates, en men hoopt hiermee het gat met Red Bull te kunnen verkleinen. Begin deze week werd duidelijk dat Ferrari een filmdag zou gaan afwerken met de geüpdatete bolide, en daarmee hoopt men al de eerste informatie te kunnen verzamelen.

Charles Leclerc stuurde de geüpdatete bolide vanochtend de baan op. Rondom het circuit stonden de nodige fans en fotografen opgesteld. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is er best veel veranderd aan de SF-24. Volgens het medium lijkt de wagen nu een beetje op de RB20 van Red Bull Racing. De haaienbek bij de inlet van de sidepod lijkt nu heel erg op die van Red Bull. Ook de motorkap van de SF-24 is aangepast, en dat geldt ook voor de koelinlaat aan de bovenkant van de rollbar. Het is de verwachtingen dat deze meeste veranderingen zijn doorgevoerd aan de onderkant van de auto, maar dat was niet te zien tijdens de eerste meters van Leclerc.