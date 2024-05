'Mick Schumacher mogelijk in beeld bij Alpine'

Mick Schumacher droomt nog altijd van een terugkeer in de Formule 1. De Duitser fungeert momenteel als reservecoureur van Mercedes, maar de kans is vrijwel nul dat hij daar een kans gaat krijgen. Het lijkt er nu op dat het team van Alpine tot de mogelijkheden kan behoren.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Hij wist daar geen grootste indruk achter te laten, en hij kreeg ook geen nieuw contract. Mercedes pikte hem op als reservecoureur, maar hij staat vooral in de pitbox naast teambaas Toto Wolff. Dit jaar komt hij wel weer gewoon in actie in een wereldkampioenschap, want hij rijdt in het WEC voor het fabrieksteam van Alpine.

Antonelli

Het lijkt er op dat Schumachers kansen op een zitje bij Mercedes vrijwel nul zijn. Hij werkte eerder deze week samen met Andrea Kimi Antonelli een testdag af op het circuit van Silverstone, maar volgens F1-Insider ging dat niet om een soort shoot-out. Het Duitse medium meldt dat hij eerder werd gebruikt om afstellingen en banden uit te proberen, het ging dus niet om een soort strijd met toptalent Antonelli.

Alpine

Als Schumacher een comeback wil maken, dan kan dat waarschijnlijk niet bij Mercedes. Volgens F1-Insider liggen er bij een ander team mogelijk wel kansen. Het medium meldt dat Esteban Ocon het niet ziet zitten om langer bij het worstelende Alpine te blijven. Ook zijn teamgenoot Pierre Gasly heeft diezelfde gedachten. Volgens F1-Insider kan Schumacher dan in beeld komen. Hij rijdt al voor het merk in het WEC, en teambaas Bruno Famin zou onder de indruk van het zijn. Daarnaast zou Schumacher binnenkort een test in een oudere Alpine-bolide kunnen gaan afwerken. Ook Renault-kopstuk Luca de Meo lijkt het wel te zien zitten in Schumacher.