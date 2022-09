Seidl twijfelde niet aan komst Piastri: "Voor ons nooit een issue"

Gisteren kwam er eindelijk een einde aan de soap omtrent Oscar Piastri. De Contract Recognition Board (CRB) van de FIA kwam vlak voor de tweede vrije training immers met een uitspraak naar buiten. De teams van McLaren en Alpine waren allebei van mening dat ze een geldig contract hadden met Piastri voor 2023. McLaren kwam als winnaar uit de bus.

Begin vorige maand maakte Alpine bekend dat ze Piastri hadden gecontracteerd als opvolger van Fernando Alonso. De jonge Australiër ontkende echter het bestaan van het contract. Het leek erop dat hij zijn zinnen had gezet op een zitje bij het team van McLaren. De Britse renstal maakte vlak voor de Belgische Grand Prix bekend dat Daniel Ricciardo het team na dit seizoen gaat verlaten. Daarmee zette men de deur wijd open voor Piastri.

Focus

Direct na de uitspraak van de CRB maakte McLaren de komst van Piastri bekend. Teambaas Andreas Seidl was zeer tevreden met de uitkomst van de zaak. Tegenover Sky Sports was hij duidelijk: "Ik ben ten eerste heel erg blij dat we Oscar volgend seizoen bij ons hebben, samen met Lando Norris. Het is een prachtige line-up. Er zijn twee redenen waarom we hem wilden hebben. Hij liet in de juniorklassen zien dat hij speciaal is en dat hij veel potentie heeft. Ik denk dat hij een persoonlijkheid is die perfect in ons team past. Daar moet de focus op liggen."

Geen verrassing

Seidl twijfelde nooit aan de komst van Piastri. De teambaas van McLaren had altijd al een goed gevoel bij de uitspraak van de CRB. Seidl haalt zijn schouders er dan ook over op: "Wat betreft de Contract Recognition Board, dat was voor ons nooit een issue. Ik denk dat je dat beter aan de andere partij kan vragen. Ze weten daar waarschijnlijk waarom ze dachten een zaak te hebben. Dit is voor ons geen verrassing."