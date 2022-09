Jos Verstappen trots op eerbetoon-helm Max: "Een heel mooi initiatief"

Alle ogen zijn aankomend weekend gericht op Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur rijdt immers zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort en de druk is enorm. Verstappen lijkt rustig te blijven en rijdt dit weekend met een zeer speciale helm rond. Het is een eerbetoon aan zijn vader Jos.

Verstappens helmdesigner kwam eerder deze week met een mysterieuze aankondiging. Het bleek te gaan om de speciale Zandvoort-helm van Verstappen. Het ontwerp van de helm van de Red Bull-coureur is gebaseerd op de helm van zijn vader Jos. Jos Verstappen reed tussen 1994 en 2003 ook in de Formule 1 met vrijwel altijd hetzelfde helmdesign. Max Verstappen staat dit weekend dus aan de start met een vergelijkbaar design.

Jos Verstappen is vereerd door het gebaar van zijn zoon. De Nederlandse oud-coureur is een trotse vader en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Tegenover de Nederlandse krant De Telegraaf spreekt Verstappen senior zich uit: "Ik vind het een heel mooi initiatief en een heel erg mooi gebaar van Max. Het is prachtig dat hij eraan denkt en ook wat hij erover zegt. Dat hoeft niet per se want ik ga elke dag met mijn zoon om en ik weet hoe hij erin staat. Nu laat hij dat ook nog eens op deze manier zien."