Gasly onthult: "Twee minuten voor de start had ik niet verwacht dat ik zou starten"

Pierre Gasly kende een zeer stressvolle zondag in België. De Franse AlphaTauri-coureur moest de race last minute vanuit de pitlane starten, het was zelfs eventjes de vraag of hij de race wel kon starten. Gasly's verhaal bleef onopgemerkt tijdens de race maar achteraf bleek dat het eventjes spannend was.

Gasly leek te kunnen gaan profiteren van de velen gridstraffen in België. Echter kreeg de Fransman vlak voor de start te maken met elektronische problemen. De AlphaTauri-monteurs moesten aan de bak en konden Gasly nog net op tijd naar het einde van de pitstraat te sturen voor een pitlane-start. Het was een lastige situatie voor het team, Gasly's teamgenoot Yuki Tsunoda startte immers ook vanuit de pits.

De Belgische Grand Prix kende wel een goede afloop voor Gasly, hij kwam namelijk als negende over de finishlijn. Na afloop legde hij de benarde situatie uit tegenover de media-afdeling van de Formule 1: "Twee minuten voor de start had ik niet verwacht dat ik de race zou starten. Ineens kwam de auto weer tot leven, ongeveer anderhalve minuut voor de start van de race. We hadden zo'n comeback niet verwacht. Ik probeerde rustig te blijven en een zo goed mogelijke race te rijden."