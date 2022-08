Verstappen eert vader Jos met speciale helm in Zandvoort

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort op het programma. Het wordt een bijzonder weekend voor wereldkampioenschapsleider Max Verstappen, de Red Bull Racing-coureur mag zijn stuurmanskunsten immers laten zie voor enkele tienduizenden landgenoten. Om het speciale weekend te vieren rijdt Verstappen dan ook met een speciale helm.

Verstappen rijdt dit weekend met een helm waarmee hij zijn vader Jos Verstappen eert. Verstappen senior was tussen 1994 en 2003 actief in de koningsklasse van de autosport en was vervolgens zeer belangrijk voor het begin van Max Verstappens loopbaan. Het helmdesign is gebaseerd op het design waar Jos Verstappen in zijn loopbaan mee reed.