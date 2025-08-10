user icon
Red Bull-coureur raakt gewond bij vieren van overwinning

Red Bull-coureur raakt gewond bij vieren van overwinning
  Gepubliceerd op 10 aug 2025 14:43
  Door: Bob Plaizier

De Formule 1-wereld viert momenteel vakantie, maar in de Verenigde Staten is dat niet het geval. De NASCAR is dit weekend neergestreken op het circuit van Watkins Glen, en daar wist de 19-jarige coureur Connor Zilitsch te winnen. De aan Red Bull verbonden coureur eindigde echter in het ziekenhuis.

Zilisch wordt gezien als een veelbelovend coureur in de Verenigde Staten. Hij rijdt in de NASCAR Xfinity Series, en is daarnaast ook een Red Bull-atleet. Op de baan maakt hij veel indruk, en dat bleek dit weekend weer toen hij op Watkins Glen wist te winnen in de Xfinity Series. Het zorgde voor dolle vreugde, maar dat ging mis.

Na de race klom Zilisch op zijn auto om te juichen. Toen de jonge Amerikaan op het dak probeerde te klimmen, verloor hij zijn evenwicht en viel hij op ongelukkige wijze op de grond. Hij knalde met zijn hoofd en schouder vol op de grond, en bleef roerloos liggen. De omstanders schrokken zich een hoedje, en de 19-jarige coureur werd direct naar het ziekenhuis gebracht.

Gebroken sleutelbeen

In het ziekenhuis onderging hij meerdere onderzoeken, maar kwam hij redelijk met de schrik vrij. Hij heeft geen blessure opgelopen aan zijn hoofd, zo liet hij weten op X: "Bedankt iedereen voor jullie steun vandaag. Ik ben uit het ziekenhuis ontslagen en het gaat alweer wat beter met mij."

"Gelukkig bleek uit de CT-scans van mijn hoofd dat alles in orde is, ik heb alleen een gebroken sleutelbeen. Ik ben al het medische personeel enorm dankbaar voor de snelle hulp en ik ben blij dat het niet erger is afgelopen."

Daniel Ricciardo

Het was in ieder geval één van de vreemdste blessures in de autosport in de afgelopen periode. In de Formule 1 komt het nog zelden voor dat een coureur geblesseerd raakt tijdens een sessie. Daniel Ricciardo was in 2023 de laatste, toen hij op Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

