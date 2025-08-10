Red Bull-coureur raakt gewond bij vieren van overwinning

De Formule 1-wereld viert momenteel vakantie, maar in de Verenigde Staten is dat niet het geval. De NASCAR is dit weekend neergestreken op het circuit van Watkins Glen, en daar wist de 19-jarige coureur Connor Zilitsch te winnen. De aan Red Bull verbonden coureur eindigde echter in het ziekenhuis.

Zilisch wordt gezien als een veelbelovend coureur in de Verenigde Staten. Hij rijdt in de NASCAR Xfinity Series, en is daarnaast ook een Red Bull-atleet. Op de baan maakt hij veel indruk, en dat bleek dit weekend weer toen hij op Watkins Glen wist te winnen in de Xfinity Series. Het zorgde voor dolle vreugde, maar dat ging mis.

Na de race klom Zilisch op zijn auto om te juichen. Toen de jonge Amerikaan op het dak probeerde te klimmen, verloor hij zijn evenwicht en viel hij op ongelukkige wijze op de grond. Hij knalde met zijn hoofd en schouder vol op de grond, en bleef roerloos liggen. De omstanders schrokken zich een hoedje, en de 19-jarige coureur werd direct naar het ziekenhuis gebracht.

Gebroken sleutelbeen

In het ziekenhuis onderging hij meerdere onderzoeken, maar kwam hij redelijk met de schrik vrij. Hij heeft geen blessure opgelopen aan zijn hoofd, zo liet hij weten op X: "Bedankt iedereen voor jullie steun vandaag. Ik ben uit het ziekenhuis ontslagen en het gaat alweer wat beter met mij."

"Gelukkig bleek uit de CT-scans van mijn hoofd dat alles in orde is, ik heb alleen een gebroken sleutelbeen. Ik ben al het medische personeel enorm dankbaar voor de snelle hulp en ik ben blij dat het niet erger is afgelopen."

Het was in ieder geval één van de vreemdste blessures in de autosport in de afgelopen periode. In de Formule 1 komt het nog zelden voor dat een coureur geblesseerd raakt tijdens een sessie. Daniel Ricciardo was in 2023 de laatste, toen hij op Zandvoort zijn middenhandsbeentje brak.