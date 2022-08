FIA gaat experimenteren met DRS in kombocht Zandvoort

Aankomend weekend staat de Nederlandse Grand Prix weer op het programma. Veel mensen kijken reikhalzend uit naar het raceweekend op het uitverkochte circuit van Zandvoort. Max Verstappen verkeerd in topvorm en kan het publiek op de banken krijgen. Tijdens de eerste vrije training krijgen de fans in ieder geval een experiment te zien.

Voor de komst van de Formule 1 werd het iconische circuit van Zandvoort flink onder handen genomen. De meest in het oog springende verandering aan de baan vond plaats in de laatste bocht. De Arie Luyendyk-bocht werd namelijk verzien van een banking van 18 graden. Het was de bedoeling dat de coureurs daar vorig seizoen al hun DRS konden openen maar de FIA stak er een stokje voor vanwege veiligheidsredenen.

Racen bevorderen

Dit jaar is alles anders en kunnen de coureurs in ieder geval in de eerste vrije training hun vleugel openen in de kombocht. Single-Seater Technical Director van de FIA Nikolas Tombazis legde de situatie uit bij Viaplay: "Momenteel hebben we het idee om de DRS te openen voor de laatste bocht om het racen in Zandvoort te bevorderen. Maar we benaderen het met een open vizier. We zullen de teams om feedback vragen. We hebben ze er dingen over gevraagd in de simulaties maar dat gaan we ook doen na VT1."

Veiligheid

Het is namelijk nog niet duidelijk of de DRS ook in de rest van het weekend mag worden gebruikt in de Luyendyk-bocht. Tombazis geeft namelijk aan dat de feedback van de teams en mogelijke gevaren doorslaggevend zullen zijn voor de rest van het weekend: "Als wij het gevoel hebben dat het voor veiligheidsproblemen kan zorgen, dan ondernemen we actie en veranderen we het na VT1."