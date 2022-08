Perez cryptisch over titelkansen: "Er zijn nog acht races te gaan"

Max Verstappen lijkt hard op weg te zijn naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een enorme voorsprong op de nummer twee in het wereldkampioenschap: zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan nam die plaats afgelopen weekend over van Charles Lecerc maar niemand schat zijn titelkansen nog hoog in.

Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in België. De Nederlander startte de race vanaf de veertiende plaats maar hij reed een indrukwekkende inhaalrace. Hij greep de zege met een fikse voorsprong op Perez. De Mexicaan kwam als tweede over de streep en reed een beduidend minder sterke race dan zijn teamgenoot. Toch maakte Perez het 1-2tje compleet en is hij belangrijk voor Red Bull.

In theorie is het nog mogelijk dat Perez de wereldtitel kan grijpen. Vrij weinig mensen geloven echter nog in een wereldtitel voor de Mexicaan. Tijdens de persconferentie voor de top drie was hij er cryptisch over: "Er zijn nog acht races te gaan dus alles kan nog gebeuren. We gaan proberen alles te maximaliseren. Het is voor ons heel belangrijk, dat geldt ook voor het constructeurskampioen. Ik denk dat we ons nu op een goede positie bevinden maar dingen kunnen snel veranderen. Dus als team willen we alles elk weekend maximaliseren."