Promotor Belgische Grand Prix kijkt naar lange termijn: "We bekijken het stap voor stap"

Het circuit van Spa-Francorchamps kreeg afgelopen weekend goed nieuws. Vlak voor de start van de Belgische Grand Prix werd namelijk bekend dat de race ook in 2023 op de Formule 1-kalender staat. Lang was de toekomst van de Grand Prix onzeker maar daar is nu een einde aan gekomen. De organisatie droomt nu van meer.

De Belgische Grand Prix beschikte over een aflopend contract en het had er alle schijn van dat de race van de kalender ging vallen. De Formule 1-kalender is immers in beweging en volgend seizoen keren bijvoorbeeld de Grands Prix van Qatar en Las Vegas terug. Lange tijd leek het erop dat ook Zuid-Afrika weer op de kalender ging verschijnen, dit lijkt nu echter wat langer te gaan duren.

Beste race in jaren

De Belgische Grand Prix van afgelopen weekend was in ieder geval een enorm succes. Promotor Vanessa Maes was tevreden en sprak zich uit bij Sporza: "Iedereen was enorm blij, van de toeschouwers tot de FOM en de stakeholders. We ontvingen complimenten van Stefano Domenicali en ,alhoewel ik een rustig persoon ben, ik denk dat we kunnen zeggen dat we een goede race hadden. Volgens sommigen was het zelfs de beste race in jaren."

Lange termijn

Vooralsnog staat de Belgische Grand Prix alleen nog in 2023 op de kalender. Het contract is met slechts één jaar verlengd en Maes heeft in ieder geval goede hoop voor de toekomst: "We bekijken het stap voor stap. Het contract voor 2023 is bevestigd maar we kijken ook naar de lange termijn. Het was heel erg lastig om dit contract rond te krijgen want de plaatsen op de kalender zijn heel duur. Maar van de races met een aflopend contract zijn wij de eerste met contractverlenging."