Brundle heeft medelijden met Ricciardo: "Ik zag een gebroken man"

Daniel Ricciardo is bezig met een teleurstellend seizoen. De Australiër is veel langzamer dan zijn teamgenoot Lando Norris en zijn toekomst in de Formule 1 is onzeker. Aan het einde van de zomerstop maakte zijn team McLaren namelijk bekend dat Ricciardo aan het einde van het seizoen het team gaat verlaten.

Ricciardo maakt dit seizoen een rusteloze indruk. De Australiër wordt veelvuldig verslagen door Norris en kan weinig potten breken. In België liet hij afgelopen weekend ook geen visitekaartje achter met zijn resultaten. Ricciardo lijkt genoeg keuzes te hebben voor het aankomende seizoen maar veel kenners maken zich zorgen over zijn vorm.

Pijnlijk

Ook in België zagen veel kenners dat Ricciardo met zijn ziel onder zijn arm rondreed. Voormalig coureur en huidig commentator Martin Brundle was tegenover zijn werkgever Sky Sports zeer duidelijk: "Ik geniet niet als ik Daniel zie rijden. Het is best pijnlijk. Ik zie hem als vriend en ik heb hem hoog in het vaandel staan als persoon en coureur. Als ik McLaren was zou ik hetzelfde hebben gedaan want hij heeft moeite met de pace en dat kan hij niet nog 18 maanden volhouden. Hoe ze het hebben gedaan, dat is een moeilijke business."

Gebroken man

Brundle vraagt zich ook af of Ricciardo nog wel zin heeft in de Formule 1. De Brit zag namelijk dat Ricciardo geen goede indruk maakte: "Daniel overtuigde mij er niet van dat hij op de grid wilde blijven. Ik denk dat hij dat wel wil maar ik zag een gebroken man. Ik zag niet dat hij uitstraalde dat hij dit jaar wil winnen, dan hij volgend jaar nog op de grid wil staan. Hij maakt niet de indruk dat hij iedereen wil bewijzen dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt."