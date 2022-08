Verstappen overtrof simulaties Red Bull: "Max was voor de race enorm zelfverzekerd"

Max Verstappen greep gisteren de macht in de Belgische Grand Prix. De Nederlander vocht zich naar voren nadat hij de wedstrijd vanaf de veertiende positie moest starten. Na een sterke openingsfase had hij de leidende positie al snel in handen en gaf hij deze niet meer weg na de pitstops. Hij overtrof de verwachtingen van zijn team.

Bij Red Bull Racing had niemand deze dominantie van Verstappen zien aankomen. De gridstraf zorgde er immers voor dat hij van ver moest komen maar toch hield men wel voorzichtig rekening met een podiumplaats. Een zege had niemand zien aankomen, de dominantie van de Nederlandse wereldkampioenschapsleider kwam voor velen uit de lucht vallen.

Simulaties

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner werd verrast door de prestaties van zijn kopman. De Brit was na afloop zeer lyrisch en sprak zich uit tegenover de internationale media: "Het is lastig om op voorhand voorspellingen te doen. Volgens onze simulaties zou Max tegen de tijd van zijn laatste pitstop ergens rond het podium rijden. Het feit dat hij aan de leiding reed na achttien rondjes overtrof onze voorspellingen."

Zelfverzekerd

Verstappen toonde voorafgaand de race veel zelfvertrouwen waarna Red Bull een gokje waagde met de strategie. Horner legt het uit: "Max was voorafgaand de race enorm zelfverzekerd. We kozen ervoor om op de zachte banden te starten ondanks dat de temperatuur een stuk hoger lag. We wisten niet helemaal hoe dat de performance zou beïnvloeden. Het was moeilijk om dat in te schatten maar het performancevoordeel van de kwalificatie namen we mee in de race."