Perez baalt: "Hoopte op meer maar Max vloog vandaag op een andere planeet"

Sergio Perez begon als de vooruitgeschoven pion van Red Bull Racing aan de Belgische Grand Prix. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps moest hij profiteren van de gridstraf van zijn teamgenoot Max Verstappen. Verstappen reed echter een absurde inhaalrace waardoor Perez als tweede over de streep kwam.

Perez kon zijn teamgenoot in de race amper tegenstand bieden. Verstappen klaagde kortstondig op de boordradio over het gedrag van zijn teamgenoot. Toen de Mexicaan eenmaal aan de kant was gegaan verdween Verstappen aan de horizon. Perez wist direct dat een zege zo goed als onmogelijk zou worden voor hem.

Sportief

Na afloop van de race baalde de Mexicaan dan ook. De teleurstelling droop van zijn gezicht af maar de ervaren Perez was sportief. Tegenover interviewer van dienst Martin Brundle sprak hij zich uit: "Ik had op meer gehoopt maar Max vloog en was overduidelijk onaanraakbaar. De eerste stint was nogal lastig qua bandendegradatie maar het is een sterk resultaat voor het team. We hebben veel punten gepakt."

Chaos

Perez had een lastige start en viel al terug tot achter Fernando Alonso. Alonso raakte bij Les Combes echter Lewis Hamilton. Perez kon zich echter door de chaos heen slalommen: "Er was nogal wat chaos in bocht 1. Ik had een lastige start en ik verloor veel posities, die kreeg ik weer terug in bocht vijf. Het was heel erg hectisch in die eerste bocht en we maakten onderling heel erg veel contact."