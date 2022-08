Hamilton in zak en as: "Ik ga deze auto zeker niet missen"

De kwalificatie in België was vandaag een zeer bijzondere vertoning. Meerdere coureurs ontvangen immers een gridstraf vanwege het wisselen van motorcomponenten. Toch pakte Max Verstappen de pole, de Nederlander is één van de coureurs met een straf. Lewis Hamilton ontvangt geen straf maar baalt wel van zijn kwalificatie.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet al het gehele weekend veel tijd toegeven op de concurrenten van Ferrari en Red Bull Racing. In de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps waren ook de Alpines van Fernando Alonso en Esteban Ocon sneller dan Hamilton. Hij zal morgen wel verder naar voren starten maar de zevende tijd stelde hem niet gerust.

1,8 seconden

Na afloop van de kwalificatie reageerde de Brit dan ook zeer teleurgesteld. Hij zag een enorm gat tussen zichzelf en de tijd van Verstappen. Bij zijn landgenoten van Sky Sports sprak hij zich uit: "Iedereen werkt hard aan verbeteringen. We arriveerden hier met een heel optimistisch gevoel. Misschien waren we een halve seconde langzamer was het idee. Om dan 1,8 seconden te langzaam te zijn, dat doet wel pijn. Het is wat het is. We blijven worstelen met de auto."

Missen

Hamilton worstelt al het gehele seizoen met de Mercedes. De Britse coureur geeft eerlijk toe dat hij toeleeft naar het aankomende seizoen: "Ik ga deze auto zeker niet missen aan het einde van het seizoen. Ik focus mij op het proces en de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Onze auto is zo verschillend vergeleken met de auto's van Red Bull en Ferrari. We hebben heel veel werk te doen."