Leclerc schrikt van verschil met Verstappen: "Dan maak je je zorgen"

Charles Leclerc is één van de coureurs met een gridstraf voor de race van morgen. In de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps deed de Monegaskische Ferrari-coureur echter niet rustig aan. Hij moest veel tijd toegeven op concurrent Max Verstappen en sloot de kwalificatie af met de vierde tijd.

Door zijn motorstraf zal Leclerc vanzelfsprekend niet vanaf die positie starten. Hij had echter wel boven Verstappen willen eindigen in de kwalificatie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur krijgt immers ook een gridstraf. In de derde kwalificatiesessie liep alles niet bepaald op rolletjes voor Leclerc. De Monegask werd naar buiten gestuurd op de verkeerde banden en moest zijn teamgenoot Carlos Sainz last minute nog voorzien van een tow.

Potentie

Na afloop van de kwalificatie had Leclerc goede hoop van de race van morgen. Ferrari had weinig aandacht gegeven aan een kwalificatie set-up en bij Sky Sports spreekt Leclerc zich uit: "Er is nog wat potentie want we hebben de kwalificatie niet voorbereidt zoals we gewoonlijk doen. Maar als je het gat naar Max ziet, dan maak je je best wat zorgen. Ze zijn enorm snel en dat is al het gehele weekend zo. We kunnen het niet verklaren."

Bandenblunder

Leclerc zal echter niet wakker liggen van de forse achterstand op Verstappen. De Monegask wil eveneens niet te veel woorden vuil maken aan de bandenblunder van Ferrari in Q3: "We moeten doorwerken. We gaan morgen ons best doen maar het lijkt erop dat Red Bull iets heeft gevonden. Het was waarschijnlijk niet de bedoeling dat we naar buiten gingen op nieuwe softs. We gaan het bespreken en kijken wat er mis ging."