Steiner toont interesse in Ricciardo: "Heb nog niet met hem gesproken"

De zomerstop werd dit jaar gekenmerkt door een enorme transfercarrousel. In de laatste week van de zomerstop kwam het team van McLaren ook met groot nieuws over de positie van Daniel Ricciardo naar buiten. Men maakte namelijk bekend dat de Australiër na dit jaar het team gaat verlaten.

Met de aankondiging van het vertrek van Ricciardo zet McLaren de deur wijd open voor Oscar Piastri. De getalenteerde coureur ontkende in de zomerstop een contract bij Alpine en lijkt zijn zinnen te hebben gezet op het McLaren-stoeltje. Beide teams beweren over een geldig contract te beschikken en maandag buigt een speciale commissie van de FIA zich over de zaak. Ricciardo moet ondertussen gaan nadenken over zijn toekomst.

Gesprekken

Hij wil het liefst in de Formule 1 blijven maar zijn opties zijn beperkt. Het team van Haas heeft het contract van Mick Schumacher nog niet verlengt en heeft dus een stoeltje over. In gesprek met Sky Sports spreekt Haas-teambaas Günther Steiner zich uit: "Vanuit mijn positie zal ik met iedereen moeten spreken. Tot nu toe heb ik niet met Daniel gesproken. Ik denk dat we wachten tot na dit weekend om te kijken of hij alles al heeft laten bezinken en om na te gaan wat hij wil. Daar heb ik momenteel nog geen idee van."

Mick Schumacher

Mick Schumacher heeft nog geen contract voor aankomend seizoen maar dat betekent niet dat men bij Haas hem vergeten is. Steiner benadrukt wel dat zijn plekje voor 2023 nog vacant is: "Ja, er is bij ons een zitje vrij. We weten nog niet wie we daar in gaan zetten. We hebben er op dit moment al een coureur inzitten en kan kan ook zomaar het geval zijn dat hij dat stoeltje gaat behouden."