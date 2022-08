Spa-Francorchamps verkoopt delen van Raidillon

Dit weekend staat de Belgische Grand Prix op het programma. De heren coureurs rijden op het aangepaste circuit van Spa-Francorchamps. De iconische omloop is afgelopen winter flink onder handen genomen om het circuit veiliger te maken, de aanpassingen kunnen veel fans en coureurs wel bekoren.

De eigenaren van het circuit van Spa-Francorchamps hebben een handige manier bedacht op met de aanpassingen van de baan om te gaan. Fans kunnen namelijk eigenaar van een stukje van het circuit worden. De eigenaren van Spa verkopen stukjes van de oude asfaltlaag voor maar 45 euro per stuk. Onder de noemer 'A piece of history' worden stukjes van de wereldberoemde bocht Raidillon verkocht.

Did you know ? You can now own a part of Spa-Francorchamps ! Check this out :-) https://t.co/La62IVIzz3 #belgiangp #circuitspa #spafrancorchamps #f1 pic.twitter.com/sFYBHS7P8T