Russell hoopt op verbetering: "Achterstand op Max en Ferrari's was wel heel groot"

Het team van Mercedes begon met een goed gevoel aan het Belgische Grand Prix-weekend. De Duitse renstal had het in de eerste twee vrije trainingen zeer lastig. Het verschil met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari was wederom zeer fors. Max Verstappen was in de tweede vrije training ruim anderhalve seconde sneller dan George Russell.

Mercedes-coureur Russell noteerde in de tweede vrije training de achtste tijd. In de eerste vrije training ging het voor de Brit iets beter en noteerde hij de vierde tijd. Op de vrijdag klaagde Russell veelvuldig over problemen met de temperatuur van de banden. Hierdoor waren de eerste sessie op Spa zeer lastig voor de jonge Britse coureur.

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen sprak Russell zich weifelend uit. De Britse coureur denkt dat zijn team nog veel kan verbeteren op het circuit van Spa, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het krijgen van de temperatuur in de banden is iets waar we het hele seizoen al mee worstelen. Ik had er vandaag op elke compound wel moeite mee. In deze omstandigheden is het iets waar we aan moeten werken. Ik weet dat je veel kan vinden zodra je de banden onder controle krijgt. Ik ben een beetje optimistisch. De achterstand op Max en de Ferrari's is wel heel groot."