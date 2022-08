Perez ontevreden: "We hadden geen ritme"

Max Verstappen schitterde gisteren in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde in de tweede vrije training een tijd die bijna een seconde sneller was dan de nummer twee. Zijn teamgenoot Sergio Perez had een beduidend slechtere dag.

De Mexicaan noteerde in de eerste vrije training in België slechts de tiende tijd. In de tweede vrije training ging het niet bepaald beter voor Perez, hij kwam weer niet verder dan de tiende tijd. Zijn achterstand op Verstappen bedroeg in de tweede vrije training net iets minder dan twee seconden, een zeer groot verschil.

Geen ritme

Na afloop verklaarde Perez waarom zijn vrijdag zo matig verliep. De Mexicaan keek vooral naar de regenbuien die op vrijdag over het circuit trokken. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "We hadden vandaag geen ritme en dat kwam gedeeltelijk door de weersomstandigheden. Maar we hadden ook een klein probleempje met de achtervleugel. Daarvoor moesten we dus een paar keer stoppen om het op te lossen."

Vochtig

Mede dankzij de regenbuien kon Perez eigenlijk geen echte vliegende ronde noteren. De Mexicaan baalde ervan maar weet ook dat het niet anders kon: "Onze tracktime was niet ideaal vanwege het weer. Vooral in de laatste ronde in VT2 op de zachte band was het nogal vochtig. Zodra je een natte bocht in rijdt, dan verlies je de balans compleet en het is heel erg lastig om dan wat te kunnen leren."