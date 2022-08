Marko sluit niet uit dat Belgische gridstraf laatste gridstraf Verstappen is in 2022

Max Verstappen kende gisteren een zeer sterke vrijdag. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de tweede vrije training bijna een seconde sneller dan de concurrentie. Vandaag zal alles vermoedelijk anders zijn, Verstappen incasseert immers een gridstraf waardoor hij morgen vanuit het achterveld moet starten.

Verstappen maakte gisteren in ieder geval indruk in de tweede vrije training. Het stemde iedereen bij het team van Red Bull Racing tevreden. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was in zijn nopjes met de vrijdag. Tegenover het Duitse Motorsport-Magazin sprak hij zich uit: "In sector twee was hij echt een klasse apart. Maar ik denk niet dat zijn voorsprong in de kwalificatie net zo groot zal zijn."

De kans is tevens aanwezig dat Verstappen in België ook gelijk zijn laatste motorstraf van het jaar te pakken heeft. Marko denkt dat dit zomaar eens het geval kan zijn. De Oostenrijker is in ieder geval positief gestemd: "Theoretisch gezien moet dat kunnen! Of een zege zoals in Hongarije mogelijk is? We moeten eerst maar eens kijken wie waar start op zondag. Het is namelijk nog niet gespeeld als er zes jongens een straf hebben."