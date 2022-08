Lawson trots op trainingsdebuut: "Het was een mooie ervaring"

De eerste dag van het Belgische Grand Prix-weekend zit er alweer op. In de eerste vrije training verwelkomde de Formule 1-wereld een debutant. Bij AlphaTauri nam namelijk de jonge Nieuw-Zeelander Liam Lawson plaats in de cockpit van Pierre Gasly. Red Bull-talent Lawson werkte de training naar wens af.

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. In België besloot AlphaTauri om voor het eerst dit seizoen hun rookie-kaart te trekken. Men koos van Formule 1-coureur en Red Bull-talent Liam Lawson, het werd voor hem een dag om nooit te vergeten.

Mooie ervaring

Na afloop van zijn eerste officiële Formule 1-sessie was Lawson zeer tevreden met zichzelf. Hij verscheen dan ook bij de internationale media om zijn debuut te bespreken. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het was een mooie ervaring. De wagen was super om in te rijden. De limiet ligt zoveel verder dan dat ik gewend ben. Het kostte wat tijd om eraan te wennen maar het lukte uiteindelijk wel. Ik ben AlphaTauri enorm dankbaar voor de kans."

Nerveus

De Nieuw-Zeelandse coureur had zich goed voorbereid op zijn eerste sessie en was zeer enthousiast. Hij maakte zich van te voren dan ook geen zorgen: "Ik was niet nerveus. Ik heb er even aan gedacht maar ik was het niet. In de auto misschien wel een beetje maar we hebben een goed programma gedraaid. Na een paar rondjes voelde ik mij steeds comfortabeler. Aan het einde ging ik voor de run op de zachte band maar dat ging helaas niet door."