Uitslag VT1 België: Ferrari's nipt sneller dan Verstappen in Spa

De eerste sessie na de zomerstop zit er alweer op. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd de eerste vrije training afgewerkt. De snelste tijd werd genoteerd door niemand minder dan Carlos Sainz. De tweede tijd werd een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Het was gelijk druk op het circuit van Spa in de eerste vrije training. Veel coureurs kwamen direct de baan op, onder andere George Russell en Carlos Sainz kwamen direct de baan op. Ook AlphaTauri-rookie Liam Lawson kwam direct de listige omloop in de Ardennen op. Het was in de openingsfase van de training redelijk vochtig op het circuit, Alexander Albon liet zijn team echter weten dat het gewoon kurkdroog was op de baan.

Pechvogels

In de eerste minuten van de sessie reden veel coureurs dan ook op de inters. Al snel switchte veel teams naar de droogweerbanden en begon het echte werk. Esteban Ocon kon daar niet aan mee doen, de Franse Alpine-coureur liet zijn team weten dat er iets niet aan de haak was met zijn wagen. Hij hobbelde terug naar de pitlane en moest de rest van de sessie bekijken vanuit de pitbox. Hij was echter niet de enige pechvogel, ook Valtteri Bottas moest de training aan zich voorbij laten gaan vanwege problemen.

Toppers

De toppers waren inmiddels begonnen met hun snelle tijden. Max Verstappen liet al snel zijn tanden zien en noteerde enkele snelle tijden. De concurrentie van Ferrari sloeg echter terug. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren nipt sneller. Het verschil tussen de top drie bedroeg maar 0,217 seconden. De vierde tijd werd genoteerd door George Russell, de Brit was wel bijna een seconde langzamer.

Magnussen

In de slotfase van de training kreeg ook Kevin Magnussen problemen. De Deense Haas-coureur parkeerde zijn wagen net voorbij de pit-exit naast de baan. De rode vlag werd gezwaaid en Magnussen bleef zeer lang in zijn Haas zitten. Het lampje boven zijn hoofd was namelijk rood van kleur. Dat betekent dat de wagen mogelijk onder stroom kan staan. Het duurde dan ook eventjes voordat de marshalls, met behulp van de Haas-monteurs, de wagen van de baan hadden gehaald.

Regen

Vlak na de herstart werden de heren coureurs getrakteerd op een typisch Spa-moment. Het begon namelijk keihard te regenen aan de ene kant van de baan terwijl er aan de andere zijde amper een spatje viel. De coureurs draaiden hun wagens weer de pitlane in en er volgden geen snelle rondjes meer. Vanmiddag gaat de vrijdag weer verder met de tweede vrije training op het circuit van Spa.