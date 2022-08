Franse Grand Prix in 2023 niet meer op Formule 1-kalender

Het is overduidelijk dat de kalender van de Formule 1 in de aankomende jaren flink gaat veranderen. Meerdere races staan stevig onder druk en zelfs historische races moeten vrezen voor hun plekje. Onder andere België en Monaco zouden in de problemen zitten. De Franse Grand Prix geeft nu zelf duidelijkheid.

In 2023 zal de Grand Prix namelijk ontbreken op de Formule 1-kalender. Het nieuws hing al eventjes in de lucht maar de organisatie komt nu zelf met meer duidelijkheid. Tegenover het Franse persbureau AFP bevestigt de organisatie van de Grand Prix op het circuit van Paul Ricard dat het contract niet wordt verlengd. Sinds 2018 stond de race weer op de kalender maar nu is het sprookje dus, voorlopig, ten einde gekomen.