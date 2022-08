Binotto eerlijk: "Zonder problemen hadden we 8 races gewonnen"

Dit weekend komt de zomerstop in de Formule 1 weer ten einde. In België vervolgt men het seizoen en alle ogen zijn gericht op de teams van Ferrari en Red Bull Racing. De twee renstallen vochten in de eerste seizoenshelft om de zeges en het is de verwachting dat dit duel doorgaat. Ferrari staat ver achter en teambaas Mattia Binotto is zich ervan bewust.

Ferrari kampte in de eerste seizoenshelft veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen. Hierdoor vielen coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz meermaals in kansrijke positie uit. Red Bull presteerde echter zeer constant en Max Verstappen greep de macht in het wereldkampioenschap. Bij Ferrari wil men in de tweede seizoenshelft beter voor de dag komen en de achtervolging inzetten.

Efficiënter

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is van mening dat de verschillen tussen de twee topteams klein zijn. Toch weet hij ook dat zijn team veel meer zeges had kunnen pakken. In gesprek met Auto, Motor und Sport is hij eerlijk: "Red Bull is inderdaad efficiënter. Wij hebben van de dertien races er slechts vier gewonnen. Dat hadden er zonder onze problemen acht kunnen zijn. De waarheid ligt waarschijnlijk ook in het midden. Red Bull had ook last van betrouwbaarheidsproblemen maar ze lagen niet aan de leiding toen ze uitvielen."

Prijs betalen

Bij Ferrari was dat wel het geval, Leclerc verspeelde meerdere zeges door motorische problemen. Teambaas Binotto ziet dat zijn team in tegenstelling tot Red Bull wel zeges verspeelde: "Bij ons was het andersom. In Spanje, Azerbeidzjan en Frankrijk was dit wel het geval. We betalen nu de prijs voor de grote sprong die we hebben gemaakt bij de ontwikkeling. Onze motor heeft meer nieuwe delen dan die van de tegenstander. We moeten een grote achterstand goed maken."