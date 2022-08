Binotto maakt zich geen zorgen over Audi en Porsche: "We zijn niet bang"

Afgelopen week kwam de FIA naar buiten met groot nieuws. Het World Motor Sport Council keurde namelijk de nieuwe motorregels voor 2026 goed. Daarmee zette men de deur voor Audi en Porsche open. De twee Volkswagen Group-merken willen de sport betreden en de degens kruisen met de huidige teams.

De goedkeuring van de nieuwe motorregels duurde zeer lang. Meerdere keren werden er deadlines uitgesteld, tot ergernis van veel fans en volgers. Het geduld van Porsche en Audi werd daarmee flink op de proef gesteld. Alhoewel een officiële aankondiging is uitgebleven gaat iedereen ervanuit dat de twee merken in 2026 op de grid staan. Porsche gaat waarschijnlijk samenwerken met Red Bull en Audi wil Sauber opkopen.

Bij Ferrari bekeken ze de zaakjes vanaf een afstandje. De Italiaanse renstal maakt zich echter geen enkele zorgen over de nieuwe concurrentie. Teambaas Mattia Binotto haalt zijn schouders op in gesprek met de internationale media: "We zijn niet bang. Ferrari doet al mee sinds het prille begin. Ik denk dat we wel weten wat goed is voor de toekomst van de Formule 1. Onze stem is een belangrijke stem. Nieuwkomers zijn welkom maar ze moeten niet relevanter worden dan Ferrari."