Hill snapt Aston Martin-avontuur Alonso niet: "Ik zie dat niet goed gaan"

Fernando Alonso schokte de Formule 1-wereld tijdens de zomerstop met opvallend nieuws. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen maakte namelijk bekend dat hij vanaf aankomend seizoen gaat rijden voor Aston Martin. De transfer kwam voor velen als een verrassing. Ook Damon Hill zag deze move niet aankomen.

Alonso is momenteel nog actief voor het team van Alpine. De Franse renstal is momenteel veel sterker dan Aston Martin. Toch lijkt het erop dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll de Spaanse coureur heeft kunnen overtuigen. Alonso heeft een meerderjarig contract getekend bij de formatie van Stroll, bij Alpine kon hij geen nieuw meerderjarig contract krijgen.

Persoonlijkheden

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill vraagt zich af of de samenwerking tussen Alonso en Aston Martin wel goed zal verlopen. In de F1 Nation Podcast spreekt Hill zich uit: "Ik vond het een verrassing dat hij naar Aston Martin gaat. Toen Vettel zijn vertrek aankondigde ontstond er natuurlijk een gat. De persoonlijkheid van Fernando Alonso, de persoonlijkheid van Lawrence Stroll en hun ambities voor het team, ik zie dat gewoon niet goed gaan."

Geld

Hill vraagt zich ook af wat Alonso te zoeken heeft bij het team van Aston Martin. De Brit vindt het opvallend aangezien Alonso's Formule 1-loopbaan niet lang meer zal duren: "Laten we eerlijk zijn, Fernando zal met pensioen gaan dus dit is mogelijk zijn laatste team. Je wilt niet rijden voor een team dat worstelt en frustraties heeft. Dus hij weet zeker dat er een ommekeer gaat komen of het gaat om geld."