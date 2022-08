Sainz looft teamgenoot Leclerc: "We kunnen goed met elkaar opschieten"

Het team van Ferrari heeft een wisselvallige eerste seizoenshelft achter de rug. Het team kampte met betrouwbaarheidsproblemen en dat heeft Ferrari punten gekost. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc lieten wel regelmatig zien dat ze zeer snel zijn. Ook de onderlinge samenwerking verloopt goed, tot de vreugde van Sainz.

Sainz is bezig met een lastig seizoen. Teamgenoot Leclerc is regelmatig sneller en in de eerste paar races ging het meerdere keren fout voor de Spanjaard. De betrouwbaarheidsproblemen zorgden ervoor dat Sainz moest opgeven in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Wel schreef hij de Britse Grand Prix op zijn naam en liet hij meerdere keren zien uit het juiste racehout te zijn gesneden.

IJzersterk

Samen met Leclerc vormt Sainz een sterk duo. De Spaanse coureur is heel erg blij met zijn teamgenoot en dat deelt hij maar wat graag met de media-afdeling van de Formule 1: "Charles zorgt altijd voor ijzersterke ronden in de trainingen en de kwalificatie. Ook zijn racepace is zeer goed. Hij is een geweldige referentie en een prettige jongen in de omgang. Ik heb veel geleerd van hem in de afgelopen anderhalf jaar. Ik kijk ernaar uit om hem in de toekomst als teamgenoot te hebben. We kunnen goed met elkaar opschieten en de samenwerking is goed."

Plezier

Sainz is blij dat hij het wederom zeer goed kan vinden met zijn teamgenoot. De twee coureurs zitten op één lijn en Sainz deelt het met de buitenwereld: "We brengen veel tijd door, op zowel de baan als in Maranello. Over het algemeen denken we over veel dingen hetzelfde. Los daarvan kunnen we ook plezier maken als het daar tijd voor is. We kunnen samen sporten. Niet alles is serieus en afhankelijk van het team. Hopelijk blijft dat zo."