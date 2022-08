Perez tevreden over eerste seizoenshelft: "Het was intens"

Red Bull Racing-coureur Sergio Perez is bezig met een zeer sterk seizoen. De Mexicaanse coureur kan zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden en schaduwt de Nederlander op de momenten dat dit nodig is. Perez komt zelf ook goed voor de dag en schreef de Grand Prix van Monaco op zijn naam. De Mexicaan kreeg eveneens contractverlenging en is zeer tevreden.

Perez staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, zijn achterstand op nummer twee Charles Leclerc is zeer minimaal. In tegenstelling tot vorig seizoen presteerde Perez dit jaar direct vanaf het begin. Bij Red Bull is men tevreden en dat resulteerde dan ook in een contractverlenging, het zorgt voor meer stabiliteit.

Intens

De Mexicaanse Red Bull-coureur leefde toe naar de zomerstop. De eerste seizoenshelft was immers nogal druk en tegenover Speedweek spreekt Perez zich uit: "De eerste seizoenshelft was intens. Je kon tussen de races door even op adem komen en daarna moest je weer door. We moeten ervoor zorgen dat we na de zomerstop ons level weer kunnen bereiken en dat we weer verder kunnen gaan met leveren."

Contractverlenging

Zijn nieuwe contract zorgt er in ieder geval voor dat Perez veel meer rust heeft. Hierdoor hoeft hij zich minder zorgen te maken over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan spreekt zich er dan ook tevreden over uit: "Het was fijn dat ik eind mei mijn contract kon verlengen met nog twee seizoenen. Het zorgt voor zeer veel rust. Ik voel mij heel comfortabel en ik voel mij thuis binnen het team."