Jos Verstappen kijkt tevreden terug op WRC-avontuur: "Heb veel kunnen leren"

Jos Verstappen maakte afgelopen weekend zijn comeback in een wereldkampioenschap. De voormalig Formule 1-coureur nam deel aan de Ypres Rally. De Belgische rally was onderdeel van de kalender van het WRC. Verstappen kende een veelbelovende eerste dag, crashte op de tweede dag en reed gisteren op de laatste dag weer zeer solide.

Verstappen komt dit jaar in actie in rally's in België. In zijn Citroën kwam de Nederlander samen met zijn navigator Harm van Koppen uit in de Rally2-klasse. Gisteren kwamen de rallyrijders in actie op de laatste dag van de Ypres Rally. Er werden vier proeven verreden verdeeld over twee stages. De stages werden beide twee keer aangedaan.

Goed

Na zijn crash over zaterdag kwam Verstappen op zondag veel beter voor de dag. De Nederlander werd 25ste, 26ste, 24ste en weer 25ste op de proeven. Op Verstappen.com kijkt hij terug op de dag: "Vandaag ging het goed. Mijn beperkte kennis van het parcours speelt mij parten, daarom zijn we hier en doen we mee aan de rally. We zijn hier om veel te leren en ervaring op te doen. Het was voor zowel mijzelf als mijn copiloot de eerste keer dat we in Ieper reden."

Leren

Verstappen heeft zijn einddoel gehaald, hij wilde immers finishen. De oud-coureur van Arrows en Minardi reflecteert op zijn eerste WRC-weekend: "Je weet hoe moeilijk Ieper kan zijn en zaterdag werden we verrast. Het is ontzettend jammer van die uitvalbeurt want we hadden anders een mooie klassering kunnen neerzetten. Maar ik ben blij dat we vandaag weer mee konden doen. We hebben veel kunnen leren en ik ben er trots op dat we gefinisht zijn."