Wolff openhartig over moeilijke jeugd: "Je ziet wel mijn masker maar niet mijn donkere periodes"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is één van de succesvolste teambazen in de sport. De Oostenrijker beleefde in de afgelopen jaren veel successen met de Duitse renstal. Vorig jaar liet Wolff zich regelmatig gaan tijdens het seizoen, hij geeft nu aan dat dit voortkomt uit zijn lastige jeugd.

De Oostenrijker gaf eerder dit jaar al aan dat hij regelmatig spreekt met een psycholoog. Wolff sprak er eerder open maar gaf niet aan wat de reden was van zijn bezoekjes aan de psycholoog. Tijdens de huidige zomerstop maakt de Oostenrijker duidelijk waarom deze bezoekjes voor hem hard nodig zijn, hij verwijst naar zijn moeilijke jeugdjaren.

Littekens

De jeugd van Wolff was niet altijd even makkelijk en dreunt nog na in zijn huidige leven. De Oostenrijker is er zeer open over in gesprek met de Financial Times: "Ik ben er niet trots op dat ik soms met koptelefoons gooi. Maar het is hoe ik ben. Soms komt het agressieve kind met een zware opvoeding naar boven. Ik heb letterlijk moeten vechten om mij fatsoenlijk te noemen. Je ziet wel mijn masker maar je ziet mijn donkeren periodes niet. Het heeft er voor gezorgd dat mijn persoonlijkheid veranderde. Het heeft littekens achtergelaten."

School

Wolff haalt een voorbeeld naar boven uit zijn lastige jeugd. De Oostenrijker moet denken aan het moment dat hij en zijn zusje van school werden gestuurd omdat er geen schoolgeld was betaald: "Ik weet nog dat ik in de middag in de les zat en naar het kantoor van de schooldirecteur moest komen. Lili zat in de gang en de directeur zei dat het hem speet maar wij de school moesten verlaten. Iedereen staarde naar ons en ik moest naar het station lopen. Ik moest mijn 10-jarige zusje uitleggen wat er gebeurd was."