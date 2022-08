Bolide Verstappen te bewonderen in Lelystad

Fans van Max Verstappen kunnen de komende tijd hun hart ophalen in Lelystad. Bij de officiële fanshop van de Nederlander is namelijk een bijzonder object te bewonderen. Bij het winkelcentrum Batavia Stad staat deze dagen namelijk een heuse Formule 1-wagen. Het gaat om de RB18, de wagen waar Verstappen momenteel mee racet.

Het is echter geen echte RB18, het is een officiële replica van de wagen. Het zou gaan om de enige RB18-replica in Europa. De wagen is vier weken lang te zien in de stad in de provincie Flevoland. Het is overigens niet de eerste keer dat er een Formule 1-wagen te zien is in Batavia Stad. Ook vorig jaar stond er een wagen voor de winkel van Verstappen. De wagen staat er nog tot 11 september.