Sainz hoopt Vettel snel terug te zien in paddock: "Voor mij was hij altijd een rolmodel"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigde voor de zomerstop zijn pensioen aan. De Duitser hangt na dit seizoen zijn helm aan de wilgen. Vettels collega's zijn zeer lovend over hem en hopen dat hij de sport niet volledig gaat verlaten. Ook Ferrari-coureur Carlos Sainz hoopt dat Vettel zich nog zal laten gelden na zijn pensioen.

Vettel is momenteel bezig met een matig seizoen bij het team van Aston Martin. Naast de baan is de Duitse coureur echter zeer mondig en zet hij zich in voor veel maatschappelijke onderwerpen. Ook is Vettel één van de kopstukken van coureursvakbond GPDA en veel coureurs zijn tevreden met zijn inzet. Het zorgt ervoor dat men ook in de toekomst hoopt op zijn hulp.

Rolmodel

Ook Carlos Sainz deelt die mening. De Spaanse Ferrari-coureur werkte lang geleden samen met Vettel en deelt zijn lovende woorden met de buitenwereld. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Hij was voor mij altijd al een rolmodel, zelfs voordat ik in de Formule 1 reed. Ik had de eer dat ik simulatorcoureur mocht zijn bij Red Bull Racing op het moment dat hij zich echt op zijn piek bevond en vier wereldtitels won."

Persoonlijkheid

Sainz heel veel respect voor Vettels inzet voor maatschappelijke onderwerpen. De Duitser spreekt zich bijvoorbeeld veel uit over milieuzaken en rechten voor de LGBTQ-community. Sainz: "Ik denk dat dit seizoen zijn persoonlijkheid goed laat zien. Hij is een mens en niet alleen een coureur, we gaan hem missen. Ik hoop dat we hem terug gaan zien in de paddock om de sport te helpen op de gebieden waar hij zich veel over uitspreekt. Ik hoop dat hij ons daarbij kan helpen."