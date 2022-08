Wolff had het lastig met tegenvallende resultaten: "Van somberheid naar feestvreugde"

Het team van Mercedes was jarenlang de succesvolste renstal in de Formule 1. Van 2014 tot en met 2021 werd Mercedes elk jaar constructeurskampioen. Ook de wereldtitel bij de coureurs ging van 2014 tot en met 2020 elk jaar naar een Mercedes-coureur. Dit jaar liggen de zaakjes echter iets anders en dat voelt men bij het team.

Mercedes komt dit seizoen veel snelheid te kort ten opzichte van concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Eveneens had de regerend constructeurskampioen zeer veel last van porpoising. Het gestuiter zorgde voor fysieke problemen en ook de performance begon er onder te leiden. Inmiddels is het gehobbel verleden tijd en heeft Mercedes de weg omhoog ingezet.

Teambaas Toto Wolff had zeer veel moeite met de tegenvallende prestaties. De Oostenrijkse teambaas is zeer eerlijk over de situatie en spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Het klopt dat het momenteel erg lastig is om te leven met je waarden en twijfels. Je schiet van somberheid naar feestvreugde en de volgende dag is andersom. Je denk soms dat alles wat je doet niet werkt. Je probeert vooruitgang te boeken om er dan achter te komen dat het niet werkt. Vervolgens weet je wat er niet goed is. Je gaat dan de andere kant op en het werkt. Het voelt als in het echte leven."