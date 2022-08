Video: Sainz stelt zich voor als chauffeur

Het team van Ferrari is bezig met een redelijk succesvol seizoen. De Italiaanse renstal vecht met Red Bull Racing om de zeges maar kampt wel met flinke betrouwbaarheidsproblemen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren heeft Ferrari dit jaar wel zeges gepakt. Er is bij het team dan ook alle ruimte voor een grapje.

Eerder in de eerste seizoenshelft had het team het idee om een populaire social media-trent uit te proberen. Carlos Sainz mocht als hoofdrolspeler fungeren in het korte filmpje. De Spanjaard wordt gevraagd naar zijn auto en wat voor werk hij doet. Sainz besluit al snel een klein grapje uit te halen.