Marko bespreekt scheldpartijen Tsunoda: "Dat heeft hij geleerd bij Carlin"

Yuki Tsunoda is momenteel bezig met een redelijk wisselvallig seizoen bij het team van AlphaTauri. De Japanner heeft echter nog geen contract voor het aankomende seizoen. Tsunoda's toekomst in de Formule 1 is dus nog redelijk onzeker maar toch is men bij Red Bull tevreden. Adviseur Helmut Marko heeft wel een puntje van kritiek.

Tsunoda maakte afgelopen seizoen snel naam met zijn woedeaanvallen over de boordradio. Meer dan eens schold de Japanner een concurrent de huid vol over de radio. Uiteindelijk koos men ervoor om Tsunoda naar een psycholoog te sturen en dit seizoen komt hij dan ook veel rustiger over op de boordradio.

Carlin

Red Bull-adviseur Helmut Marko ergerde zich aan de scheldpartijen van Tsunoda. De Oostenrijkse adviseur zag het nut er ook niet van in. Tegenover Motorsport-Total geeft Marko zijn visie op de zaak: "Hij heeft schelden in het Engels geleerd bij Carlin. Maar als je gaat schelden in het midden van een bocht, dan is dat niet handig. Je rijdt dan ook langzamer. We moesten hem uitleggen dat hij ermee moest stoppen."

Feedback

Marko zag eveneens dat het team niet zoveel kon met de woede-uitbarstingen van Tsunoda. De Oostenrijker legt de zaak uit aan de hand van een voorbeeld: 'De engineer kan niet zoveel met feedback als 'bloody fucking car'. We moeten weten wat de auto exact doet. Hij moet dat ook kunnen analyseren en dan moet hij dat op een feitelijke manier overbrengen aan het team aan de pitmuur."