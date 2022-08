Binotto wil betere controles op budgetplafond: "Momenteel één groot vraagstuk"

Sinds afgelopen seizoen gelden er nieuwe financiële regels in de Formule 1. De teams moeten namelijk allemaal werken met een budgetplafond om de verschillen te verkleinen. De teams werken die jaar met een budgetplafond van 140 miljoen dollar. Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt dat de regels streng worden gecontroleerd door de FIA.

Het budgetplafond moet ervoor zorgen dat de verschillen tussen de teams kleiner worden. Dat betekent dus ook dat men goed op de kosten moet letten. Een dure crash kan er dus zomaar voor zorgen dat een team een bepaalde update niet kan introduceren. Toch zijn er genoeg teams die om de haverklap nieuwe updates introduceren, de concurrentie zet daar dan weer vraagtekens bij.

Opletten

Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt dat autosportfederatie FIA de zaakjes goed in de gaten houdt. De teambaas is dat ook redelijk kritisch tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Het budgetplafond moet echt goed in de gaten worden gehouden. In vertrouw volledig op de FIA maar de technische regels zijn wel compleet nieuw. Het technische en het sportieve reglement zijn er al heel erg lang. Toch zijn er nog gebieden die men in de gaten moet houden."

Vraagteken

De FIA heeft momenteel vijf mensen in dienst die controleren of de teams de nieuwe maatregelen wel goed naleven. Binotto hoopt dat de FIA de bezetting van deze afdeling gaat verdubbelen: "In de aankomende jaren zullen er tien mensen de financiële afdeling moeten monitoren. Ondertussen blijft het echter één groot vraagteken. We weten dat we het moeten aanpakken. Het is huiswerk voor de teams en de FIA om het proces zoveel mogelijk te versnellen zodat men het correct kan monitoren. We moeten ons ervan bewust zijn dan het momenteel een groot vraagstuk is."