Ralf Schumacher ziet lastig verhaal voor Ricciardo

Er is in de Formule 1 momenteel veel te doen over rel omtrent Oscar Piastri. De Australiër werd door Alpine aangekondigd als vervanger van Fernando Alonso voor 2023. Piastri zelf ontkende de zaak en lijkt op weg naar McLaren. Bij het Britse team zou hij de vervanger moeten worden van Daniel Ricciardo. Men denkt dat Ricciardo's Formule 1-tijd er dan opzit.

Ricciardo is bezig met een wisselvallig en lastig seizoen. De tegenvallende resultaten kunnen hem nu zomaar de kop gaan kosten. De Australiër zou dan opzoek moeten gaan naar een nieuwe werkgever. Eén van de teams waarbij zijn naam valt is dan weer Alpine, de Franse renstal moet snel opzoek naar een nieuwe coureur aangezien Alonso en Piastri allebei de deur hebben dichtgegooid.

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat Ricciardo's Formule 1-avontuur ten einde gaat komen. De Duitser noemt zijn neefje Mick Schumacher ook nog eventjes in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Mick heeft ook nog geen contract getekend. Hij kan dus een kandidaat zijn. Hij is een snelle kandidaat, zoals we allemaal zagen. Nico Hülkenberg staat ook nog altijd in de startblokken en dat heb je ook nog het vraagstuk Ricciardo. Ik kan mij niet voorstellen dat hij nog een kans gaat krijgen in de Formule 1. Maar ik heb geen idee wie Alpine nu moet kiezen."