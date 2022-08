"Wolff looft Ben Sulayem: "Tevreden over hoe alles verloopt"

Sinds dit jaar heeft autosportfederatie FIA een nieuwe president. Mohammed Ben Sulayem werd gekozen als de opvolger van Jean Todt. De voormalig rallycoureur heeft enkele lastige eerste maanden achter de rug waarin hij te maken kreeg met meerdere complexe Formule 1-dossiers.

De meningen over Ben Sulayem zijn zeer wisselend. De FIA-president handelt overduidelijk anders dan zijn voorganger Todt. Hij moest dealen met de porpoising-problematiek, de rel omtrent Michael Masi en de nieuwe motorregels voor 2026. Er is dan ook het een en ander veranderd in de Formule 1 sinds de komst van Ben Sulayem. Zo worden bepaalde regels strenger nageleefd en is het systeem van de wedstrijdleiding omgegooid.

Lovend

Mercedes-teambaas Toto Wolff is in ieder geval tevreden met de eerste maanden van Ben Sulayems bewind. In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com is Wolff lovend: "Ik denk dat Ben Sulayem met zijn aanpak heeft laten zien hoe hij beslissingen neemt. Ieder persoon heeft zijn eigen karakteristieken en ik denk dat het belangrijkste aspect altijd is om transparant te blijven. Ook moet je zorgen voor goed management en dat is ook wat ik bij hem heb gezien."

Obstakels

Wolff is zeer te spreken over het werk van Ben Sulayem en de FIA in de eerste maanden na de Abu Dhabi-rel. De Oostenrijker is heel duidelijk: "Men komt altijd obstakels tegen en de organisatie van Mohammed moet nog het een en ander regelen op bepaalde posities. Ik ben verder tevreden met hoe alles verloopt. Ze zijn heel erg open en ze zijn niet eigenwijs. Zover ik kan zien zijn ze heel transparant, integer en eerlijk."