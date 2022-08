Officieel: WMSC keurt nieuwe motorregels voor 2026 goed

Het hing al eventjes in de lucht maar nu is de kogel door de kerk: de nieuwe motorreglementen voor 2026 zijn officieel goedgekeurd. De World Motor Sport Council kwam vandaag bij elkaar om enkele knopen door te hakken. De langverwachte motorreglementen voor 2026 zijn dus ook goedgekeurd. De deur voor nieuw fabrikanten, zoals Porsche en Audi, staat dan ook wagenwijd open.

Autosportfederatie FIA maakte vanavond bekend dat het WMSC de regels definitief heeft goedgekeurd. Dat betekent dat het motoreglement in 2026 compleet op de schop gaat. De nieuwe regels zijn opgebouwd aan de hand van vier pijlers. Alle pijlers bevatten enkele ingrijpende veranderingen aan het reglement voor 2026.

Volgens de eerste pijler wil men het spektakel behouden. De performance van de Power Units zal gelijkwaardig blijven aan de huidige performance. De PU's zullen meer dan 1000 PK gaan leveren en daarnaast blijft de V6-motor ook nog intact. Bij de tweede pijler draait het op duurzaamheid. De Power Units zullen vanaf 2026 voor 50 procent draaien op elektrische power. Daarnaast wordt er dan ook een honderd procent duurzame brandstof geïntroduceerd. De MGU-H zal vanaf 2026 dan ook verleden tijd zijn.

De laatste twee pijlers draaien om het financiële aspect en de aantrekkelijkheid voor mogelijke nieuwe fabrikanten. Om de kosten te drukken worden de financiële regels omtrent de Power Units verlaagt voor de deelnemende fabrikanten. De laatste pijler is het interessants met het oog op de komst van nieuwe motorleveranciers. De nieuwe Power Units moeten namelijk aantrekkelijker worden voor nieuwe fabrikanten. De deur voor Volkswagen Group-merken Audi en Porsche staat dan ook wagenwijd open.

⚡️️Incredible Power

⛽️ Sustainable Fuels

💡 Driving Innovation



Here’s what you need to know about the next generation of power units coming to F1 in 2026 👇#F1 pic.twitter.com/8p9APSNAE9