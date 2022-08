Twee klassieke Ferrari Formule 1-wagens gaan onder de hamer

Het team van Ferrari is één van de meest iconische renstallen van de Formule 1. Het Italiaanse team is er al sinds het begin bij en heeft sindsdien zeer veel records gebroken. Er bestaan dan ook veel Formule 1-wagens van Ferrari, deze zijn echter wel zeer zeldzaam en kostbaar.

Toch kan iedereen binnenkort zijn kans wagen, er gaan namelijk twee Formule 1-wagens van Ferrari in de verkoop. Veilinghuis RM Sotheby's veilt vanaf 18 tot en met 20 augustus twee klassieke wagens tijdens een veiling in Monterey. De twee wagens die in de verkoop gaan komen beide uit een compleet andere periode.

De eerste wagen die onder de hamer gaat is de Ferrari 625 F1 uit 1954. De wagen met chassisnummer 0540 werd toentertijd verkocht aan de Spaanse markies Alfonso de Portago. Het is de verwachting dat de auto van de Partago tussen de 3 en 4 miljoen dollar gaat opbrengen. De tweede wagen die onder de hamer gaat is de Ferrari F300 uit 1998. Het de is wagen waarmee Michael Schumacher won in Canada, Frankrijk, Engeland en Italië. Deze wagen met chassisnummer 187 moet tussen de 6 en 8 miljoen dollar opbrengen.