Wolff wil sterkere aanpak porpoising: "Het is een medische vraag"

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe regels in de Formule 1. De nieuwe reglementen zorgen voor spannendere races maar het heeft ook een onplezierig bijproduct. Veel teams en coureurs hadden immers last van het nieuwe fenomeen porpoising: het gehobbel van de auto's.

Vooral het team van Mercedes had veel last van het gestuiter. De Duitse renstal klaagde steen en been en wees naar de veiligheid van de coureurs. Autosportfederatie FIA luisterde en vanaf de Belgische Grand Prix gaan er maatregelen gelden tegen het gehobbel. Aankomend seizoen worden er nog meer maatregelen genomen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer tevreden dat de FIA maatregelen gaat nemen. Toch wil de Oostenrijker dat er door wordt gepakt. Tegenover Motorsport.com vergelijkt hij de situatie met de American Football-competitie NFL: "Het is heel erg eenvoudig. We hebben altijd geroepen dat als het doen, we het goed moeten doen. De FIA heeft een medische analyse waarin staat dat frequenties van 1 of 2 hertz voor enkele minuten kunnen leiden tot hersenbeschadiging op de lange termijn. We hebben zes tot zeven herz voor meerdere uren. De FIA heeft helemaal geen keus en moet iets doen. Ik denk dat het irrelevant is dat we er niets aan doen of dat teams tegen zijn. Het is een medische vraag die men moet beantwoorden."