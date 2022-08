COTA-baas ziet Formule 1 steeds populairder worden in Verenigde Staten

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. De populariteit van de koningsklasse van de autosport is zelfs zo sterk gegroeid dat men voet aan grond heeft gezet in de Verenigde Staten. Het grote land was jarenlang een haast onbereikbare plek maar inmiddels is alles anders.

De gegroeide populariteit komt mede door de Netflix-reeks Drive to Survive. De sport is zelf zo populair in de V.S dat er aankomend seizoen drie Amerikaanse Grands Prix op de kalender staan. De race op het inmiddels ingeburgerde Circuit of the Americas krijgt gezelschap van Miami en Las Vegas. De Grand Prix in Miami stond dit jaar voor het eerste op de kalender en Las Vegas keert volgend jaar terug.

Op COTA merkt men dat de vraag naar kaartjes zeer groot is. COTA-voorzitter Bobby Epstein meldt zelfs dat er een nieuwe tribune wordt gebouwd. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit over de groeiende interesse in de States: "Als alles momenteel niet is uitverkocht, dan is het wel zo goed als uitverkocht. Dat was eigenlijk al binnen twee dagen na de start van de verkoop in de lente al het geval. Het is echt verbazingwekkend. De vraag in de Verenigde Staten is momenteel bizar. Deze vult makkelijk drie races en misschien wel meer."