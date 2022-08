Ricciardo complimenteert Vettel voor werk als GPDA-directeur

Sebastian Vettel kondigde in de laatste weken voor de zomerstop zijn aanstaande pensioen aan. De Duitse Aston Martin-coureur hangt zijn helm na dit seizoen aan de wilgen. De viervoudig wereldkampioen is zeer populair en hij zal dan ook gemist worden, hij is niet alleen populair onder de fans maar ook onder zijn collega's.

Naast coureur vervult Vettel namelijk ook een andere belangrijke rol in de Formule 1-wereld. De Duitser is namelijk ook één van de directeuren van de GPDA. Binnen de vakbond van de coureurs laat hij zich regelmatig gelden en daarnaast spreekt hij zich naar de buitenwereld ook uit over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Het zorgt er allemaal voor dat zijn populariteit groeit.

Eerlijk

Vettel heeft nog niet bekend gemaakt of hij doorgaat als directeur van de GPDA. McLaren-coureur Daniel Ricciardo zou het graag zien, zo laat hij weten aan de internationale pers: "We zullen gaan zien of hij hiermee doorgaat. Ik weet het nog niet. In ieder geval heeft hij het goed gedaan. Seb is een jongen die in veel gevallen gewoon zegt waar iets op staat. Dat doet hij niet op een agressieve manier. Hij is gewoon heel erg eerlijk en direct."

Veiligheid

Ricciardo ziet dat Vettel zich inzet voor onderwerpen die de meeste coureurs belangrijk vinden. Het zorgt ervoor dat de gesprekken en vergaderingen gladjes verlopen: "Als we het over veiligheid hebben dat hoeven we er niet omheen te draaien. Ik denk dat zijn karakter echt geschikt is voor die rol. Ik denk dat we het intern gaan bespreken en dat we gaan nadenken over een goede vervanger. Hij was geweldig voor ons."